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Ön seçim toplantısına katılmayan Yavaş: Diğer seçenekler her zaman gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “…‘Ön seçim hayırlı olsun’ dedim. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçimle ilgili CHP Genel Merkezi’nde ‘Gel, Seç, Tarihe Geç’ adında bir toplantı düzenlenmiş, vekiller, Özgür Özel ve İmamoğlu’nun katıldığı toplantıya Yavaş gelmemişti.


ABB başkanı sabah saatlerinde Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) açılış törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, ön seçimle ilgili “Ben bu konulardaki açıklamalarımı yaptım; ‘Ön seçim, hayırlı olsun’ dedim. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim” dedi.

Ardından bir gazeteci “CHP’nin de toplantısı vardı, neden bu toplantıyı tercihi ettiniz?” diye sordu. Soruyu ‘provokatif’ bulan Yavaş şu yanıtı verdi: “Özel bir sebebi mi olması lazım? Bu toplantı daha önceden belli olmuştum. 15:00’teki CHP toplantısına katılacağım.”

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