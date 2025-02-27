İmamoğlu: İçinizi ferah tutun, şafak söküyor

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu halka seslendi: “Müsterih olun, içinizi ferah tutun, şafak söküyor.“

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, ‘Gel, Seç, Tarihe Geç’ önseçim toplantısındaki konuşmasının ilk bölümünü gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e ayırdı: “Sabah dört sularında evine baskın yapıldı. Eşi uyurken polis baskınıyla giriliyor, arama yapılıyor ve gözaltına alınıyor. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağırıldığında koşa koşa gitmekten asla tereddüt etmeyecek bir belediye başkanına sabah dörtte ev baskını yapmak nasıl bir iddia? Nasıl bir kişisel hırs, öfkenin yansıması.

‘Savcının haberi yok’

Biliyorsunuz yine geçen hafta akşamüstü Beykoz belediyemize polisler geldi. Bazı dosyalar istediler. Ellerinde de bir savcı imzalı belge vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Belgede imzası görülen savcının o belgeden haberi bile yoktu. Doğal olarak imzası da yok. Ben o belgeden anlamam ama o belgeye barkoda tutulduğunda o barkoddan hiçbir şeye ulaşılamıyor ve görülemiyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ardından aday adaylığına ilişkin konuştu:

‘O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek’

* Ne yaparlarsa yapsınlar, bunun sürdürülemez olduğunu görecekler. Hepsine bunu sürdüremeyeceklerini biz göstereceğiz. Bu salondaki insanlar ve onların yoldaşları gösterecek. Türkiye’de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek.

‘Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar’

* Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin, bu dahi milletimizin, Türk milletinin o kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar.

‘Birkaç sene çabuk geçer’

* Birkaç sene çabuk geçer. Zannediyorlar ki karşılarında pes edecek bir insan grubu var, asla yok. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan buradaki insanların temsil ettiği on milyonlarca insanım var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum. Bu hukuksuz, kötü uygulamaların 86 milyon insanımızdan “Şu bir kişinin de başına gelsin” diyecek hiç kimse bu salonda yok.

‘CHP silkindi, değişmeye başladı’

* CHP değişirse Türkiye değişir. CHP silkindi, değişmeye başladı, değişimi başlattı. 2023 kurultayında üzerindeki o seçim sonrası çökmüşlüğü, kaybedilen genel seçim sonrası umutsuzluğu üzerinden attı. Bu silkinmeyle 31 Mart 2024 gününden bugüne Türkiye’nin birinci partisiyiz. Şimdi demeliyiz ki CHP’de değişimi başlattık, güçlendirdik. Şimdi sıra ey halkımız, Türkiye’yi değiştirmekte. Bugün bu yola çıkıyoruz.

* Hep birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve büyük ve kutlu bir yolculuğu başlatacağız. Partimiz aday belirleme kararı verdi. Açıkçası kıymetli genel başkanımızın bu kararı duyurduğunda toplumda büyük bir heyecan oluşmuştur. Halkımız iktidarın seçeneksiz olmadığını görüp umutlandı.

‘Rakibimiz büyük panik yaşıyor’

* Rakibimizse büyük bir panik yaşıyor. Çünkü onlar bu güne kadar kendilerini rakipsiz zannettiler. Rakiplerini de kendileri belirleyebilir zannettiler. CHP birliğini sağlayamaz kendi iç gerilimlerinde boğulur siyaset sahnesini onlara bırakır zannettiler. Ortaya koyduğumuz bu süreç için aday belirleyeceğimiz için çok büyük bir korku ve kaygıya kapıldılar.

‘İmamoğlu halkın evladıdır’

* Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar karamış ki bu milletin kararından yılmadığını unutmuşlar. Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabiliyorlar. Zavallılar çaresizler, acizler, onlara hatırlatalım; CHP halkın kendisidir. Halkı kapatamazsın, engelleyemezsin İmamoğlu da halkın evladıdır, onu halkın elinden alamazsın.

‘İçiniz ferah tutun, şafak söküyor’

İmamoğlu açıklamasını halka seslenerek şöyle bitirdi: “İsraf, iş bilmezlik ve kimin nasıl yönettiği belli olan kibrin sebep olduğu ekonomik krizden, yaşanan derin yoksulluktan, her gün kriz yaratan siyasetten, giderek artan toplumsal çürümeden, adalet, eğitim ve sağlık sistemlerimizdeki çöküşten, her yere üşüşmüş olan mafya ve çetelerden, iş kazasında, yangında, depremde ihmal sebebiyle yaşanan ölümlerden ve sonu hiç gelmeyecekmiş gibi duran bu karanlıktan yorulmuş, bitap düşmüş olan büyük milletimize sesleniyorum; müsterih olun, içinizi ferah tutun. Şafak söküyor.

Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu düzeni değiştirmek, umudu ve güveni yeniden inşa etmek, artık bu karanlıktan yorulan milletimizi iyileştirmek, Türkiye’yi dünyada hak ettiği noktaya yükseltmek için yola çıkıyoruz.



