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Yaramazlara biraz batar!

Omicron daha uzun süre bulaşıcı kalıyor: Bazı yüzeylerde bir haftadan fazla


Laboratuvar deneylerinde Omicron partiküllerinin corona virüsünün orijinal versiyonundan çok daha uzun süre yüzeylerde bulaşıcı kaldığı görüldü.

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, deneyler için oda sıcaklığındaki çeşitli yüzeylere corona virüsünün orijinal versiyonundan ve Omicron alt varyantı BA.1’den damlacıklar koydu.


BioRxiv’de yayımlanan sonuçlara göre cam, paslanmaz çelik ve plastik örtü gibi pürüzsüz yüzeylerde Omicron’un yedi günden sonra hala bulaşıcı olduğu görüldü. Buna karşılık orijinal virüsün dört günden sonra bulaşıcılığının kaybolduğu belirlendi.

Kağıt peçete ve kağıt yüzeylerde orijinal virüs 30 dakikadan sonra bulaşıcılığını kaybederken, Omicron’un bir saate kadar bulaşıcı kalabildiği görüldü.

Corona virüsü çoğunlukla havadaki solunum damlacıkları yoluyla bulaşıyor. Virüs bulaşmış yüzeyler yoluyla bulaş çok yaygın olmamakla birlikte araştırmanın el hijyeni ve yüzey temizliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

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