Ömer Üründül: İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etk-i si altına alıyor.

Ancak medyanın sayısız örneklerine rağmen çözemediği bir tek olay var: İstanbul’a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar.

Dün bir gol attı, bir iki de klas hareket yaptı ama nerede Benfica’daki Rafa Silva, nerede sezon başındaki Rafa Silva!…

Çok önemli bir santrfor Immobile de artık uykuya dalmış durumda.