‘Ölümlü Dünya’nın devam filmi geliyor

Ali Atay’ın yönettiği 2018 yapımı komedi filmi ‘Ölümlü Dünya’nın devam filmi çekileceği bildirildi.

Fotoğraf: TAFF Pictures

Senaryosunu Gibi dizisiyle gündemde olan Feyyaz Yiğit’in yanı sıra Ali Atay, Aziz Kedi, Volkan Sümbül ve

Ali Demirel yazdığı film birçok repliğiyle akıllara kazınmıştı.

Film lokanta işleten sıradan bir aile görünümlü, aslında birkaç nesildir çok gizli dünya çapında bir örgüt için kiralık katil olarak çalışan bir ailenin başına gelenleri anlatıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımcısı TAFF Pictures, online platform Disney+’la ikinci film için anlaştı.

Feyyaz Yiğit ve Ali Atay başta olmak üzere eski kadronun tekrar bir araya geleceği belirtilirken çekimlerin önümüzdeki yıl başlayacağı ve yıl sonunda izleyiciyle buluşmasının planlandığı ifade edildi.