Ölümlü Dünya 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı ve fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi 1 Aralık’ta vizyona girecek.

Görsel: Twitter

TAFF Pictures Twitter hesabından filme dair ilk tanıtım paylaşılarak vizyon tarihi 1 Aralık olarak duyuruldu.

Tanıtımda filmdeki karakterlerin sık kullandığı minivan düz bir yolda ilerlerken, Ölümlü Dünya’nın jenerik müziği ‘Anadolu Tat 1071’ çalıyor.

Az kaldı, geliyoruz! "Ölümlü Dünya 2" 1 Aralık'ta sadece sinemalarda! 🚘🔫🔪 pic.twitter.com/sLHw5zgdQm — TAFF Pictures (@taffpics) July 19, 2023

Senaryosunu Ali Atay’la beraber Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Haziran’da sete çıkmıştı.

Lokanta işleten sıradan bir aile görünümlü, aslında birkaç nesildir çok gizli dünya çapında bir örgüt için kiralık katil olarak çalışan bir ailenin başına gelenleri anlatan film, hayranları tarafından merakla beklenirken, okuma provasında olan oyunculardan ilk kare 25 Haziran’da gelmişti.

Fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.

İlk filmde başrollerden Doğu Demirkol, fotoğrafta yer almamıştı.