‘Ölümlü Dünya 2’ filminin kadrosundan ilk fotoğraf

Ali Atay, yönetmenliğini yaptığı ve fenomen haline gelen ‘Ölümlü Dünya’nın devam filminin oyuncu kadrosuyla ilk fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Senaryosunu Ali Atay’la beraber Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Haziran’da sete çıkmıştı.

Lokanta işleten sıradan bir aile görünümlü, aslında birkaç nesildir çok gizli dünya çapında bir örgüt için kiralık katil olarak çalışan bir ailenin başına gelenleri anlatan film, hayranları tarafından merakla beklenirken, okuma provasında olan oyunculardan ilk kare geldi.

Atay, Twitter hesabından “Heleee #ölümlüdünya2“ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.

Oyunculardan Sarp Apak, Atay’ın paylaşımını “Asla yalnız yürümeyeceksin (mermer ailesi)” sözleriyle alıntıladı.