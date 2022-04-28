Olivia Wilde sahnedeyken eline zarf tutuşturuldu: Kişisel ve gizli

Oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde bir etkinlikte sahnede yeni filminin tanıtımını yaparken eline kahverengi bir zarf tutuşturuldu.

Fotoğraf: Reuters

House dizisindeki Remy ‘Thirteen‘ Hadley rolü ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Booksmart‘ filmiyle tanınan Wilde, salı günü ABD Las Vegas’taki ComicCon etkinliğinde sahnedeydi.

Yönetmen koltuğunda olduğu yeni filmi ‘Don’t Worry Darling’in tanıtımdan görüntüleri sunacağı sırada sahneye çıkan bir kadın tarafından konuşması bölündü.

Kadın tarafından eline verilen zarfta ‘kişisel ve gizli’ ifadelerinin yazıldığı görüldü. Wilde “Bu bana mı” diye sordu. Zarfı açıp içindekilere hızlıca göz atan Wilde sonra konuşmasına devam etti.

Zarfın bir daha konusu açılmadı ancak içinde ne olduğu konusunda spekülasyonlar dönmeye başladı. Yeni bir film senaryosu olabileceği bile konuşuldu.

Eski partnerinin haberi yokmuş!

İşin doğrusu dün ortaya çıktı. Zarfın içinde Wilde’ın eski partneri oyuncu Jason Sudeikis’le çocuklarının velayetiyle ilgili belgeler vardı. 2020’de ayrılan çiftin iki çocuğu var.

Variety’ye konuşan Sudeikis’e yakın bir kaynak çocukların velayetiyle ilgili hukuki bir belge olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Sudeikis’in zarfın ne zaman ve nerede teslim edileceğiyle ilgili bilgisi yoktu. Bu süreç sadece hizmeti veren şirketin inisiyatifinde. Bu şekilde mahkemeye çağırılmasına göz yummazdı.”

ComicCon etkinliğinin organizatörleri de yaşanan olay sonrası güvenlik protokollerini gözden geçireceğini belirtti.