Olimpiyat şampiyonu koşucu, doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti

Eski dünya ve olimpiyat şampiyonu ABD’li atlet Tori Bowie’nin ölüm nedeninin doğum komplikasyonları olduğu ortaya çıktı. Bowie bir ay önce hayatını kaybetmişti.

Tori Bowie. Fotoğraf: Foster Club

32 yaşındaki Bowie, 2 Mayıs’ta ABD’nin Florida eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu. Polisler, Bowie’nin cansız bedenini ihbar üzerine evini kontrol ettikten sonra bulmuştu.

USA Today’ın ulaştığı otopsi raporuna göre Bowie, doğum komplikasyonlarından dolayı hayatını kaybetti.

Habere göre Bowie, hayatını kaybettiği sırada sekiz aylık hamileydi ve doğum başlamıştı. Otopsi raporuna göre, doğum sırasında Bowie’nin tansiyonu aniden arttı ve bu, solunum problemleri yaşamasına ve eklampsi geçirmesine sebep oldu.

Yetkililer “Eklampsi gebeliğin 20’nci haftasından sonra ortaya çıkar. Nadirdir ve preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kişilerin yüzde 3’ünden azını etkiler. Eklampsi gebelik sırasında komplikasyonlara neden olabilir ve acil tıbbi bakım gerektirir” dedi.

Bowie, 2016 Olimpiyatlarında üç madalya kazanmıştı. Ayrıca ABD milli takımının altın madalya kazandığı kadınlar 4×100 bayrak yarışında yer aldı. 2017’nin sonunda Bowie, hem kadınlar 100 metrede hem de 4×100 bayrak yarışında dünya şampiyonuydu.