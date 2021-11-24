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Yaramazlara biraz batar!

Öldürülen 20 yaşındaki kadının katili aranıyor

Adana’da apartman bahçesinde yaralı bulunarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı apartmanda iki kişi gözaltına alınırken cinayet şüphelisi olarak erkek arkadaşı olduğu söylenen kişi aranıyor.


Fotoğraf: DHA

Saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak kadın kurtarılamadı.

Adli tıp kurumundaki incelemede ölen kişinin Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi. Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız’ın bodrumda vurulduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, Yıldız’ın üç yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) 5 Ağustos 2019’da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi’nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yıldız’ın bu evlilikten bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü. Yıldız’ın cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ebubekir T.’yle sevgili olduğu iddia edildi.

‘Annem ne zaman gelecek?’

Olayı haber alan Yıldız’ın annesi Nermin Yıldız ile üç yaşındaki kızı, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gitti. Yıldız’ın kızının olan bitenden habersiz, anneannesine “Annem ne zaman gelecek” diye sorduğu görüldü.

Anne Nermin Yıldız, “Önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Bugün benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın” diyerek gözyaşı döktü.

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