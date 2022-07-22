Öldükten 2,5 yıl sonra evinde cansız bedeni bulundu: Britanya’daki soruşturma kapandı

Britanya’nın başkenti Londra’da, bir kadının cansız bedeninin evinde, öldükten 2,5 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Fotoğraf: BBC

Sheila Seleoane (58) Peckham semtindeki evinin salonda şubat ayında ölü bulundu. Kadının kimliği diş incelemesi sonucunda doğrulandı. Soruşturma açıldı.

Otopsi raporunda, ‘Seleoane’nin ölüm sebebinin cesedin çürümüş halde olması nedeniyle kesinleşemediği’ belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Crohn hastalığı ve bağırsak iltihabı tanısı konan ve bilinen başka bir sağlık sorunu olmayan Seleoane son olarak Ağustos 2019’da aile hekimi randevusuna gitti ve sonrasında ondan haber alınamadı. Onu son gören isim aile hekimi oldu. O aydan sonra kirasını ödemedi. Komşuları polis ve ev sahibine defalarca söyledi ancak sonuç alamadı. Ev sahibi tek başına yaşayan kiracısının sağlığını ve nerede olduğunu merak etmek yerine evin kalorifer sistemini kapattırmayı tercih etti.

Komşuları şikayetçi oldu

Soruşturma kapsamında, komşuları, ev sahibinin, binayı işleten birlik Peabody’nin kayıtsız kaldığını, polisin de gerekeni yapmadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Ekim 2020’de polisin iki kez binaya gittiği, Seleoane’yi evde bulamadığı ancak bir hata sonucunda ‘merkeze’ ve Peabody’ye ‘Bayan Seleoane’yi evde buldukları, sağlığının iyi olduğu’ bilgisini ilettikleri bilgisi paylaşıldı.

Sonunda şubat ayında polisin evin kapısını kırıp içeri girdiği ve üzerinde mavi pijama altı, beyaz üst bulunan Seleoane’nin 2,5 yıl önce öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Peabody yaşananlardan dolayı özür diledi. Peabody’den Ashling Fox, ”Seleoane için daha fazlasını yapabilirdik. Hepimiz çok üzüldük. Kim işini kötü yapmak için işe gelir ama maalesef kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Ölüm vakalarını idare ve tahkikle görevli memurun bu işleri tedvir ettiği mahkemede Seleoane’nin ‘bilinmeyen nedenlerden öldüğü’ bilgisi kayda geçti. Davaya bakan Dr Julian Morris, ”Her ölüm acıdır. Ancak öldüğünün iki yıldan fazla süre fark edilmemesi çok daha üzücü” dedi.

Seleone’nin komşuları soruşturmanın bu şekilde tamamlanmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Biri, ”Peabody’nin pandemi öncesinde böyle bir şeyi boşvermiş olmasının özrü yok. Bir yaptırım, ceza uygulanmalıydı” derken bir diğeri, ”Bizi dikkate almadılar. Yeterli çabayı göstermediler ve nasıl öldüğü bile net değil” ifadelerini kullandı.