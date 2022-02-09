İtalya’da, 2,5 yıl önce ölen kadın, masada oturur halde bulundu

İtalya’da polis, 70 yaşındaki bir kadını evinde ölü buldu. Masada oturur halde bulunan kadının 2,5 yıl önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Fırtına nedeniyle bahçesindeki ağacın devrilme tehlikesi olduğundan Como Gölü yakınlarındaki eve giden polisin bulduğu Marinella Beretta’nın yaşayan akrabasının olmadığı belirtildi. Komşuları onu 2,5 yıldır görmemişti.

Beretta’nın ölümünden kimsenin haberdar olmaması ülkede yalnız yaşayan yaşlıların durumunu bir kez daha gündeme getirdi. Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti Facebook’taki paylaşımında, unutulmuş yalnızlığın vicdanlarını incittiğini vurgulayarak, “Toplum olarak bir bütün olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Kimse yalnız bırakılmamalı” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Massimo Gramellini Corriere della Sera gazetesinin birinci sayfasındaki yazısında, “Çoğumuz İtalya’nın kalabalık aileleriyle ilgili anıları vardır. Ama modern ailede fertlerin sayısı azaldı. İnsanlar yalnız ölüyor” ifadelerini kullandı.

Messaggero gazetesindeki yazıda ise Beretta’nın evinin kapalı kapıları ardında yalnız ölümünün topluma ders olması gerektiğinin altı çizildi.

Polis, Beretta’nın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını açıklarken cenaze masraflarının belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.

2018 yılı istatistiklerine göre İtalya’da 75 yaş üstündekilerin yüzde 40’ına yakını yalnız yaşıyor ve çoğunun ihtiyaç halinde yardıma koşacak bir akrabası veya arkadaşı yok.