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Yaramazlara biraz batar!

Öldü diye gece morga kaldırılan adam sabah dirildi

Hindistan’da motosiklet kazası sonrası hastaneye kaldırılan adam, öldü diye morga kaldırıldı. Geceyi morgda geçiren adam sabah hayattaydı.

Moradabad şehrinde gece geç saatte yaşanan kazada Srikesh Kumar, kritik durumda özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil doktoru hastaneye vardığında adamın öldüğünü ‘belirledi.’


45 yaşındaki adamın ‘cesedi‘ otopsi yapılmak üzere devlete ait tıbbi bir tesiste morga kaldırıldı. Morgdaki soğutuculu bölmede altı saat geçiren adamın ailesi sabah işlemler için tesise gitti. Bu sırada baldızı Madhu Bala, Kumar’ın hareket ettiğini fark etti.

AFP’ye konuşan hastanenin müdürü Rajendra Kumar durumu ‘mucize‘ olarak nitelendirerek “Acil sağlık görevlisi hastayı muayene etti. Herhangi bir yaşam belirtisi bulamadı ve bu nedenle ölü ilan etti” dedi.

Kumar’ın tedavisinin devam ettiği ve komada olduğu belirtildi.

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