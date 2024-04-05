Olaylı derbi soruşturmasında tutuklu kalmadı

Trabzon’daki olaylı derbi soruşturmasında yeni tahliye kararıyla beraber tutuklu kimse kalmadı.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B. tutuklanmıştı.

Hasan Ç. ve Kadir O. itiraz üzerine 3 Nisan’da tahliye edilmişti.

AA’nın haberine göre tutuklu diğer isimler Engin T. ve Oğuzhan B. de bugün tahliye edildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu kimse kalmadı.