Okyanus çöpçüsü: Hedefi denizlerdeki plastiği yüzde 90 azaltmak

Boyan Slat’ın 10 yıl önce kurduğu kar amacı gütmeyen The Ocean Cleanup (Okyanus temizliği), plastik kirliliğini yüzde 90 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Boyan Slat Fotoğraf: The Ocean Cleanup

Merkezi Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan ve kar amacı gütmeyen kuruluşu yöneten Boyan Slat, hikayesini prestijli bilim dergisi Nature‘a anlattı.

The Ocean Cleanup‘ın (Okyanus temizliği) hedefi, 2024 yılına kadar denizlerdeki plastik kirliliğini yüzde 90 azaltmak.

Çöpler iki yöntemle toplanıyor

Slat, ‘bunu iki temel yöntemle yaptıklarını’ söylüyor: “İlki, Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki ‘Büyük Pasifik Çöp Alanı’ gibi plastiğin biriktiği yerlerde ağ kullanarak çöpleri ağlarla topluyoruz. İkincisi, atıkları denize ulaşmadan önce nehirlerde yakalıyoruz. 2040 yılına kadar okyanuslardaki plastik kirliliğini yüzde 90 oranında azaltmak istiyoruz.”

Her yıl yaklaşık 20 bin ton plastiğin nehirlerden Karayip Denizi’ne aktığını söyleyen Slat, ‘2022’nin ortalarında, plastiği yakalamak için nehre sekiz metre yüksekliğinde çit ördüklerini ancak şiddetli yağmurların bu bariyeri çökerttiğini‘ anlatıyor ve “Şimdi bariyerin daha gelişmiş ve sağlam bir versiyonunu tasarlıyoruz” diyor.

En çok atık 90’lardan

Boyan Slat’a göre, okyanuslardaki plastik kirliliği hakkında hala bilmediğimiz çok şey. Yine de çöplerin çoğunun 90’lı yıllara ait olduğunu ve zaman zaman 1960’lardan kalma plastik atıklara bile rastlandığı.

Ocean Cleanup’ta bilim insanları dahil olmak üzere 100’den fazla kişi çalışıyor. Uygulamalı araştırma yapmak ve fark yaratmak isteyen araştırmacılara bu çatı altında yer var. Şimdiye kadar, yaklaşık 200 bin kilosu Pasifik çöp alanından olmak üzere, nehirlerden ve okyanuslardan yaklaşık 2 milyon kilo çöp çıkarmışlar. Bu çok küçük bir miktar, tahmini toplam plastik miktarının yaklaşık yüzde 0,2’si. Ancak ekip bu rakamı artırmaya kararlı.