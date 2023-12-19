Okulda hamile öğretmeni döven veli tutuklandı

İstanbul Başakşehir’de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni döven veli tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

AA’nın haberine göre Şahintepe Mahallesi’ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu’nda 13 Aralık’ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince üç aylık hamile öğretmen E.Ç’ye hakarette bulunup döven, güvenlik görevlisi R.Ç’ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alındı.

M.Ö, ‘görevli memura mukavemet’, ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.