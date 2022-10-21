Okula gidemiyordu: Altı yaşındaki Zilan için köye öğretmen atandı

Van’ın Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafedeki mezranın tek öğrencisi altı yaşındaki Zilan Patır için okulun kapıları yeniden açıldı. Köyün tek öğrencisi olduğu için kapanan okula yeni öğretmen görevlendirildi.

Fotoğraflar: AA

Van’ın bir köyünde öğretmenlik yapan Cihan Yakut, öğretmeni olmayan köyde yaşayan altı yaşındaki Zilan Patır’a okuma yazma öğretebilmek için gönüllü olarak hafta sonları beş kilometre yol katediyordu.

Olayın haberlere konu olmasının ardından bir kamuoyu baskısı oluştu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen atadı.

Köyde tek öğrenci olması nedeniyle geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulu’nun kapıları Zilan için yeniden açıldı.

‘Duruma kayıtsız kalmadık’

AA’nın aktardığına göre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva Zilan’ın annesinin öğretmen talebinde bulunması üzerine duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade etti.

‘Zilan’a desteğimi sürdüreceğim’

Zilan için fedakarlık gösteren öğretmeni Cihan Yakut da mezraya yeni öğretmen atanmasının çok güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi: “Mutluluğumu tarif edemem. Artık Zilan da öğretmenine kavuştu. Mezraya gelmek benim için de zor oluyordu. Önümüz kış, hiç gelemeyecektim. İnşallah öğretmeniyle çok iyi zaman geçirir. Böyle bir işe vesile olmanın mutluluğunu da ayrıca taşıyorum. Salih hocam mezraya alışana kadar hem ona hem de yine Zilan’a desteğimi sürdüreceğim. Kar yağıncaya kadar gelmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte inşallah birbirimize sahip çıkacağız.”

‘Böyle bir duruma şahitlik etmedim’

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu Terim ise ilk görev yerine gelmenin ve tek öğrencisiyle tanışmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Eğitim hayatı boyunca böyle bir duruma şahitlik etmediğini anlatan Terim, şunları kaydetti: “Cihan hoca, fedakarlığı ile çıktığım bu yolda benim için rehber oldu. Onun bıraktığı yerden görevi devam ettireceğim. Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır.”