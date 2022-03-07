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Yaramazlara biraz batar!

Okul servisi TIR’a çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti, iki öğrenci ağır yaralı

Rize’de okul servisinin park halindeki TIR’a çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Güneysu’dan Rize’ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki TIR’a çarptı.


Kazada üçü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık’ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerden ikisininse sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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