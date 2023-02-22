‘Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında yok’ haberine erişim engeli

Depremlerin ilk gününden itibaren Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ‘Tek Yürek Türkiye’ bağış gecesine kabul edilmediğini yazdığı için işten çıkarılan gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine erişim engeli geldi.
Birsen Altuntaş kendi adını taşıyan web sitesinde, ‘ATV’nin son anda ‘Tek Yürek Türkiye‘ yayınından Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nu çıkardığını’ yazmıştı.
Altuntaş, söz konusu yazının ardından magazin müdürlüğünü yürüttüğü TV100’den çıkarılmıştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 15 Şubat gecesi Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, SHOW, TRT 1 ve TV8 depremzedelere yardım gecesi düzenlenmişti.
Gecede kanalların ekran yüzlerinin depremzedeler için bağış toplaması planlanmıştı.
Altuntaş, ATV yönetiminin ‘Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’yu istemediğini’ yazmıştı.
Kaynarca ve İmirzalıoğlu’nun depremin ilk ilk günlerinden itibaren Ahbap‘ın yanında yer alması dikkat çekmişti.