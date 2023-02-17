TV100, Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu haberini yapan Birsen Altuntaş’ı işten çıkardı

Gazeteci Birsen Altuntaş, ATV’nin son anda ‘Tek Yürek‘ yayınından Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nu çıkardığını duyurmasının ardından TV100 tarafından işine son verildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, SHOW, TRT 1 ve TV8 depremzedelere yardım için geçen akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ isimli ortak yayın düzenlemişti.

TV100’ün magazin müdürü Birsen Altuntaş, ATV’nin ortak yayına, Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun katılmasını istemediğini ve programdan son anda çıkartıldığını duyurmuştu.

Altuntaş Twitter hesabından, yaptığı haberinin ardından TV100 tarafından işine son verildiğini bildirdi.

Altuntaş şunları yazdı:

“Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu gibi halkın iki dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu. Günlerdir bu haberle ilgili ‘Korkmadın mı? Nasıl yazdın?’ ve benzeri sorularla ulaşan birçok kişi oldu. Önemle belirtmek isterim ki, haberin doğruluğunu teyit ettiğim için yazdım.

Durum bu olmakla beraber önemli olan ne yaşanırsa yaşansın hepimizin tek yürek olmayı başarabilmesi… Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, bu konunun gündemde olmasının doğru olmayacağını belirtirken TV100 tarafından işten çıkarıldığımı duyunca varlığını hissettiren herkese teşekkürü borç bilirim, sağ olsunlar.”