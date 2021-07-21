Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince yaralanmıştı: 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmit’te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin Tekinalp (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.
İzmit’teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Tekinalp, 1 Temmuz’da odasında sigara içmek istedi. Bu sırada oksijenin parlaması sonucunda yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Tekinalp’in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.