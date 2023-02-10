Oksijen, deprem dosyasının tanıtımı için özür diledi, içeriğinin arkasında durdu

Oksijen, yoğun eleştiriler karşısında, bu haftaki deprem dosyasının tanıtımında kulladığı bazı ifadeler için özür dilerken içeriğinin arkasında durdu.

Oksijen’in bu haftaki sayısı.

Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları ‘konuşturma’ya kalkınca Twitter’da topa tutulmuştu.

Gazete yazarı Tuna Kiremitçi bile tanıtımı itici bulup özür beklediğini açıklamış, bir diğer yazar Ayfer Tunç ise, “Kendimi asla affetmeyeceğim” demişti.

Twitter’dan yapılan ‘tanıtım’ şöyleydi: “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı.”

Gazeteden açıklama

Eleştiriler üzerine Oksijen’den açıklama geldi. Tanıtımdaki bazı ifadeler için özür dilenen ancak içeriğin arkasında durulan açıklama şöyle:

*Üzerimize kabus gibi çöken deprem felaketi başta 10 ilimizde yaşayanlar ve onların yakınları olmak üzere hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz çok gerginiz, çok öfkeliyiz, sinirliyiz, üzgünüz, karamsarız.

*Bu sabah piyasaya çıkan Oksijen’in birinci sayfasındaki editöryel değerlendirme ve sunuşa yönelik eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz.

*Yapmaya çalıştığımız bu büyük deprem felaketini, değerli kalemlerin katkısıyla kamuoyuna daha etkili bir şekilde aktarma çabasıdır.

*Gazetemizde bu büyük felakette yaşanan ihmal ve eksiklikleri aktaran, bilimi yok sayan kamu idarecilerini eleştiren çok sayıda haber ve yorum yer almaktadır.

*Kullandığımız anonslarda bazı sorunlu ifadeler bulunduğunu kabul ediyor ve bunun için özür diliyoruz. Ancak buradan hareketle “Oksijen’in acıdan nemalanmaya çalıştığına” yönelik eleştirileri hak etmediğimizi düşünüyoruz.

*Piyasaya henüz saatler önce çıkan gazetenin iç sayfaları da incelendiğinde bizi eleştiren okurlarımızın görüşlerinin değişeceğini umuyoruz. Bu nedenle internet sitemizde gazetenin tüm içeriğini tüm okurlara açık hale getirdik.

*Tüm eleştiri ve görüşlere açık olmaya ve ciddiyetle dikkate almaya devam edeceğiz.