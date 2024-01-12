Okan Üniversitesi, kadroya alacağı kişinin adını yazdığı ilanı iptal etti

Okan Üniversitesi yayınladığı bir akademik kadro ilanının özel şartına alacağı kişinin ismini yazmıştı. Üniversite, söz konusu ilanı iptal etti.

Okan Üniversitesi 10 Ocak’ta Resmi Gazete’de 30’ün üzerinde akademik kadro ilanı vermişti.

Bu ilanların birisinin özel şartında alınacak kişinin ismi yazıyordu.

İlanda turizm ve otel işletmeciliği bölümü için prof. dr. alınacağı belirtilmişti. İlanın ‘özel şartlar’ bölümünde adayın otelcilik sektörü, destinasyon yönetimi ve turizm psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olması gerektiği kaydedildi.

Aynı şartın sonunda da Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın ismi yer alıyordu.

Saldamlı’nın yüksek lisans ve doktora çalışma alanları da ilanda yazan şartlarla uyuşuyordu.

Okan Üniversitesi, bugün yayınladığı bir akademik kadro ilanının "özel şartlarına" bir kişinin ismini yazdı. Yazılan ismin sahip olduğu özellikler ilanın şartlarıyla uyuşuyor pic.twitter.com/vKWKF9nKD2 — Mehmet Baran Kılıç (@MehmetBaranKl) January 10, 2024

Üniversite, bugün Resmi Gazete’de yayınladığı bir açıklamada söz konusu ilan dahil 10 Ocak’ta yayınlanan tüm ilanları iptal ettiğini duyurdu.