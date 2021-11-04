Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Türkiye, ekonomik temelli senaryoları bertaraf edecek kudrette

19 yıl sonra geldiğimiz noktada…

Darbenin, terörün, sokak olaylarının, yargı ve güvenlik bürokrasisi patentli tezgahların, ülkemize düşman her türden organize faaliyetin, at izinin it izine karışmasının, bireysel ikbal peşindeki ayrılıkların, pandeminin, iklim değişikliğinin, küresel emtia ve enerji şokunun, düzensiz göçün, bölgesel çatışmaların birikimli maliyetine katlanan bir Türkiye var. Emin olun bu Türkiye de dimdik ayakta.


Kuşkusuz..

Eskiye kıyasla hayat daha pahalı, mücadele daha çetin. Ve bu sorunun aşılması, şu sıralar artan siyasi mühendislik faaliyetlerinin akamete uğratılmasının da ön koşulu.

Nasıl ki anayasa ve sistem revizyonu ile siyasi istikrarını teminat altına alan bir Türkiye varsa, görünür gelecekte ekonomik temelli senaryoları bertaraf edecek kudrette bir Türkiye olduğu da görülecektir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Demokrasiyi dilinden düşürmeyenler, demokrat mı?

Demokrasi vaadinin ışıltısı gözlerimizi almamalı, onu vadetmeyen bir iktidar olmadı bu memleketin tarihinde! Muhalifin derdini, niyetini, sınırlarını, samimiyetini, ufkunu anlamaya çalışmalıyız. 

Millet ittifakında sorun mu var?

Kendi partisi için iktidar hayali gören, gönlündeki kişinin cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmesi hayalini kuran herkesin ülkenin yararı için bu heveslerini 2023 sonrasına ertelemesinde yarar olduğu kanaatindeyim. 

Sancar’dan Akşener’e: İktidar kadar aciz!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “İktidar ne kadar acizse HDP’ye iktidarın diliyle saldıranlar o kadar acizdir” sözleriyle seslendi.