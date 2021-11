Okan Müderrisoğlu: Türkiye, ekonomik temelli senaryoları bertaraf edecek kudrette

19 yıl sonra geldiğimiz noktada…

Darbenin, terörün, sokak olaylarının, yargı ve güvenlik bürokrasisi patentli tezgahların, ülkemize düşman her türden organize faaliyetin, at izinin it izine karışmasının, bireysel ikbal peşindeki ayrılıkların, pandeminin, iklim değişikliğinin, küresel emtia ve enerji şokunun, düzensiz göçün, bölgesel çatışmaların birikimli maliyetine katlanan bir Türkiye var. Emin olun bu Türkiye de dimdik ayakta.

Kuşkusuz..

Eskiye kıyasla hayat daha pahalı, mücadele daha çetin. Ve bu sorunun aşılması, şu sıralar artan siyasi mühendislik faaliyetlerinin akamete uğratılmasının da ön koşulu.

Nasıl ki anayasa ve sistem revizyonu ile siyasi istikrarını teminat altına alan bir Türkiye varsa, görünür gelecekte ekonomik temelli senaryoları bertaraf edecek kudrette bir Türkiye olduğu da görülecektir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı