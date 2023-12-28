Okan Buruk: Icardi kırığa rağmen oynamak istiyor, kararımızı yarın vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi’nin ‘kırığa rağmen’ yarınki maçta oynamak istediğini söyledi.

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak saat 20.45’te karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Buruk’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Bizden beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Stat çok güzel, atmosfer çok güzel. Yarınki maç daha farklı olacak. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz. Keşke burada beraber oturabilseydik. Bizlere, ülkemize yakışır şekilde bir derbi olur.

*Hakim Ziyech’in ufak bir ağrısı vardı. Zorlamak istemedik. Icardi de antrenmana maskeyle çıktı. Bir kırığı var, maskeyle sahada yer almak istiyor. Kararı yarın vereceğiz. Maçta 2-3 farklı pozisyonda darbe aldı, burnunda da problem var.

*Biz Bayern Münih’e karşı önde bastık. Fenerbahçe’ye karşı da önde bastık. İlk yarı yüzde 60’ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha çok geride bekledi. İş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da sınıfın altında kaldı. Yarın daha iyisini bekliyorum. Rakibimiz kendi sahasında daha temkinli oynadı. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız.