Yaramazlara biraz batar!

Okan Buruk: Icardi kırığa rağmen oynamak istiyor, kararımızı yarın vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi’nin ‘kırığa rağmen’ yarınki maçta oynamak istediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak saat 20.45’te karşılaşacak.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Buruk’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Bizden beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Stat çok güzel, atmosfer çok güzel. Yarınki maç daha farklı olacak. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz. Keşke burada beraber oturabilseydik. Bizlere, ülkemize yakışır şekilde bir derbi olur.

*Hakim Ziyech’in ufak bir ağrısı vardı. Zorlamak istemedik. Icardi de antrenmana maskeyle çıktı. Bir kırığı var, maskeyle sahada yer almak istiyor. Kararı yarın vereceğiz. Maçta 2-3 farklı pozisyonda darbe aldı, burnunda da problem var.

*Biz Bayern Münih’e karşı önde bastık. Fenerbahçe’ye karşı da önde bastık. İlk yarı yüzde 60’ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha çok geride bekledi. İş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da sınıfın altında kaldı. Yarın daha iyisini bekliyorum. Rakibimiz kendi sahasında daha temkinli oynadı. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız.

İsmail Kartal’dan derbi yorumu: Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yatarak hızımızı kesti

SON HABERLER

Bir ev, okul ve tiyatro: Moda Sahnesi

Memleketin en üretken tiyatrolarından Moda Sahnesi, bu yaşıma dek başıma gelen en güzel ve değerli şeylerden biri. Kimi akademisyenlerin, atılan meslektaşlarının çalışmalarına atıf yapmaya cesaret edemediği şu süfli devirde, kapısını açtı; benim için ev, herkes için akademi, özgür akademi oldu.