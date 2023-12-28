İsmail Kartal’dan derbi yorumu: Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yatarak hızımızı kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray’ın derbide hızlarını kesmeyi planlayan bir oyun sergilediklerini söyledi.

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe yarın Süper Kupa maçında saat 20.45’te karşılaşacak.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak maçtan önce Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

AA’nın haberine göre Kartal, Galatasaray’la kısa bir süre önce karşılaştıklarını hatırlatarak, “Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz” dedi.

Derbiyi yorumladı

Süper Lig ve kupa maçları için farklı stratejiler gerektiğini belirten Kartal, devamında şunları dedi:

“Oyun kısır geçse de kontrol bizim elimizdeydi. Derbiler, kolay kolay unutulmayacak maçlardır. Stratejimiz önce kazanmak, kazanamıyorsak da sahamızda kaybetmemekti. Sonuçta bu uzun soluklu bir maraton. Oyun üstünlüğünü de ele aldık. Rakip takımın oyuncuları 55-60’ıncı dakikadan sonra sürekli yere yattı, oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı.

Yarın tam kadroyla çıkacağız. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Hepsi motive durumda. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu Galatasaray’a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Daha iyi motive olup, maçı kazanıp, kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

Kartal, 2014-2015 sezonunda otobüs kurşunlanma olayıyla şampiyonluklarının ellerinden alındığını da vurguladı.

Dezeko: Icardi’yle arkadaşlığımız sürüyor

Sarı lacivertlilerin kaptanı Dzeko, Süper Lig’deki derbide gerginlik yaşadığı Mauro Icardi ile arkadaşlığının devam ettiğini belirterek, şunları dedi:

“Bana göre sahada olan şeyler sahada kalmalı. Mauro’yu İtalya’dan tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Maç içinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket ederiz. Bu olaylar da futbolun bir parçası. Çünkü her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır ve arkadaşlığımız da aynen devam eder.”