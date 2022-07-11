Oğuz Demir: Zengin krizde de zengin 

Mesela durumu zaten hep iyi olan arkadaşlarımın birçoğu beş yıl önce bayram tatilinde ne yapıyorlarsa onu yapmışlar. Yani ya yurt dışındalar ya popüler tatil beldelerindeki otellere ya da yazlıklarına gittiler. Bu durum zaten başta da söylediğim gibi çok anormal değil! Zengin krizde de zengin…

Fakat özellikle orta sınıfta durumlar çok karışık. Mesela beş yıl önce dokuz günlük tatilde kendini deniz kenarındaki otellere ya da görece daha ucuza yer bulabildiği pansiyonlara atan arkadaşların büyük bir kısmı şehir dışına çıkmamışlar. Şehir dışına çıkanların bir kısmı da yine de maliyeti göze alıp o tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmeyi tercih etmişler.

Şehir dışına çıkmayanlar bu yıl sadece tek bir tatil yapacak maddi gücümüz var, onu da bayram kalabalığına, pahalılığına getirmek istemedik diyorlar. İşin tuhaf tarafı şehir dışına, tatil bölgelerine gidenler de aynı şeyi söylüyor. Tek bir tatilimiz vardı, onu da bayramda kullanalım dedik, başka da çıkmayız diyorlar.

Oğuz Demir’in yazısı