Oğuz Demir: Rus oligarkların Türkiye tercihi beklenenin tersi sonuçlara neden olabilir

Tam da böyle bir ortamda, servetleri Forbes’a göre 500 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen Rus oligarkların Türkiye’ye gelmeleri kısa vadede bu sorunların aşılmasında önemli olabilir.

Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var!

KRT Televizyonu’nda Salı akşamları yayınlanan “Anlamak İçin” isimli programda da beraber olduğumuz Zeynep Gürcanlı da Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde işte tam da bu yüze dikkat çekmiş. Yazıda Türkiye’nin de yakın bir dönemde yaptırımları uygulama konusunda Batı kanadından daha fazla baskı göreceğini yazmış.

Savaşın beklenenden daha uzun süre devam ettiği bir ortamda, bu krizi fırsata çevirme fikri ters de tepebilir. Yani Rus oligarkların Türkiye tercihi bir anda beklenenin tam tersi sonuçlara neden olabilir.

Türkiye’nin zaten bir süredir olumsuz seyreden ABD ve AB bloğu ile ilişkilerindeki sorunlar daha da derinleşebilir.

Kısa vadede seçime doğru gittiğimiz ve ekonomik sıkıntıların bu kadar can yakıcı şekilde hissedildiği bir dönemde belki hükümet adına stratejik bir hamle gibi görünse de uzun vadede çok daha büyük kayıplara neden olabilir.

Oğuz Demir’in yazısı