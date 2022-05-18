Oğuz Demir: Gıda fiyatlarındaki artış üç haneye gidiyor

Nasıl bir ortamda yaşadık bu zamları?

Zaten enflasyonun yüzde 70 olduğu bir ortamda.

Tam da bu arada başka bir veri daha düştü haber ajanslarına. TÜİK’in tarımsal ürün fiyatlarının üreticiden çıkış fiyatını gösteren Tarım-ÜFE verisi.

Bir yılda yüzde 118! Sadece bir ayda, Nisan ayındaki artış yüzde 17,76!

Yani anlayacağınız gıda fiyatlarındaki yıllık artış da üç haneye gidiyor. Her geçen gün yoksullaştığımızın bir başka göstergesi!

Bu arada hepimiz acaba hayatımızdaki bu zorlaşmayı durdurabilecekler mi diye soruyoruz! Cevap ne?

Onu da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sözlerinden anlamak mümkün!

Oğuz Demir’in yazısı