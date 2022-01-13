Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis

Fas’ta, öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren bir akadamisyen iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen hakkında, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.


Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, geçen yıl eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıkmıştı. Yaşananlar kamuoyunu tepkisini çekmiş ancak ‘sürpriz olmamıştı.’

Bu tür şeylerin nadiren mahkemeye taşındığı, çoğunun üstünün kapandığı Fas’ta, bu akademisyenlerin yargılanması ses getirmiş, davanın farklı bir önemi olmuştu.

Bunlardan biri olan, ekonomi derslerine giren akademisyenin aldığı cezayla, ülkedeki üniversitelerde yaşanan tacizlerle mücadele ve önleme konusunda ilk kez önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Öğrencilere, ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyenler yargılanıyor

SON HABERLER

Anayasa Mahkemesi’nin sözde pilot kararı

AYM yapısal olduğunu bildiği bir sorunu, pozitif algı yaratmak amacıyla birçok sorunu halının altına süpürüp bilinçli olarak saklayarak siyaseten ‘Ne şiş yansın, ne kebap’ yaklaşımıyla çözmüştür.

Kaliteli uzun yaşam için ‘son model’ beş ürün

Ürünlerini inovasyon ve teknoloji temelinde tasarlayan bazı start-up’lar, bugüne kadar ihmal edilmiş tüketici gruplarına odaklanarak fark yaratıyor. Prestijli yayın organı Wall Street Journal, yeni nesil girişimcilerin, ileri yaşlarda görülen görme, işitme, koku ve tat almaya yönelik duyu kayıplarını ve ruhsal sorunlara yol açabilecek yalnızlık duygusunu gidermek için geliştirilen beş inovatif teknolojik ürünü derledi.

Dindar muhafazakarlar neden suskun?

20 yaşında bir tıp öğrencisi olan Enes Kara’nın intiharı çok üzücü. Herkesin dersler çıkarması gereken bir olay. Başta da ailelerin, cemaat ve tarikatların ve de devletin.

Bilenleri bir araya getirmek

Eğer herhangi bir konuda kurumsal bir başarı oluşturulmuş ve bu başarı sürdürülebilir kılınmışsa, bunda birincil sebep, sistemin çarklarının ‘doğru ve işini bilen insanlar’ tarafından döndürülüyor olmasıdır.