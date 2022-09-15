Öğrencilerine cinsel tacizden yargılanan öğretmene hapis cezası

Samsun’un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene, 35 yıl 11 ay altı gün hapis cezası verildi.

14 Aralık 2021’de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö., tutuklanmıştı. Samsun başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı duruşmada savunma yapan Y.Ö.’nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın, üç mağdur için yedi yıl dokuz ay 22’şer gün, iki mağdur için ise altı yıl 3’er ay hapis cezasına hükmetti.