Öğrencileri greve gitmişti: Devamsızlık yapan öğretmen görevden alındı

İtalya’da öğretmenlik yaptığı 24 yılın 20’sinde okula gitmediği belirlenen lise öğretmeni Cinzia Paolina De Lio mahkeme kararıyla görevden alındı. De Lio’nun öğrencileri 2019’da çok sık devamsızlık yaptığı için greve gitmişti.

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56 yaşındaki tarih ve felsefe öğretmeni De Lio hakkındaki şikayetler üzerine İtalya’nın eğitim bakanlığı ilk olarak 2017’de işten çıkarma sürecini başlattı.

Ancak De Lio’nun itirazı üzerine mahkeme süreci yaklaşık altı yıl sonra sonuçlandı. BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalyan yargı sisteminde nihai karar mercii olan Yargıtay, 22 Haziran’da De Lio’nun görevden alınmasını onayladı.

De Lio mahkemede, ‘öğretme özgürlüğünden’ faydalanmak istediğini savunsa da hakimler ‘öğrencilerin kişiliklerinin oluşumu için tam ve gerçek bir eğitim hakkına sahip olduklarını’ vurguladı.

De Lio’nun görevden alınmasında mahkeme tarafından öğretmenlik mesleğinde ‘sürekli ve mutlak bir yetersizlik’ gösterdiğinin belirlenmesi etkili oldu.

Mahkemeye sunulan deliller arasında, 2015-2016 yıllarında müfettişlerin hazırladığı raporlar da yer aldı. Bu raporlarda, De Lio’nun teftiş sırasında sürekli cep telefonuyla ilgilendiği, ders kitabını öğrencilerden ödünç aldığı, derslere yeterince özen göstermediği belirtiliyordu.

Öğrencileri greve gitmişti

De Lio’nun ders vermekten sorumlu olduğu öğrenciler 2019’da öğretmenin çok sık devamsızlık yapmasını protesto amacıyla bir grev düzenlemişti.

Öğrencileri, De Lio’nun derslere girdiği zamanlarda da hazırlıksız olduğunu ve ‘kafasına göre not verdiğini’ de söylüyordu.

İtalya basınındaki haberlere göre De Lio, öğretmenlik yaptığı sürede onlarca hastalık izninin yanı sıra mali polis olan eşinin işinden de faydalanarak özel izinler aldı, ayrıca hasta yakınlarına bakmak, eğitim kurslarına katılmak gibi gerekçelere de başvurdu.