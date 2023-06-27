Şort giymesi yasaklanan çocuk okula etekle gitti

Britanya’da 13 yaşındaki Toby Page isimli erkek öğrenci sıcak havada şort giymesine izin vermeyen okulunu etek giyerek protesto etti. Öğretmeninin neden böyle giyindiğini sorduğu Toby, “Bugün kız forması giymeye karar verdim” yanıtını verdi.

Fotoğraf: BBC

Suffolk bölgesindeki Farlingaye Lisesi’nde erkek öğrencilerin tüm yıl boyunca pantolon giymesi zorunlu kılındı.

BBC’den Katy Lewis’ın aktardığın göre Toby, annesi Sandy Page, oğlunun etek giyerek okul formasıyla ilgili kuralları yeniden tartışmaya açmak istediğini söyledi.

Okuldan yapılan açıklamada ‘standard forma kuralının’ uygulandığı ve ‘normal kanallar üzerinden gelen ebeveyn şikayetlerinin dikkate alınacağı’ belirtildi.

11-18 yaşları arasında 2 bin öğrencisi olan okulda, geçen hafta sekizinci sınıftaki bazı erkek öğrenciler şort giydikten sonra haklarında işlem yapılmıştı.

Bunun üzerine öğrenciler okul yönetiminden forma kuralını değiştirmesini talep eden bir dilekçe yazarak imzaya açtılar.

Dilekçede öğrencilerin şort giymesine izin verilmemesinin ‘bunaltıcı sıcaklar yüzünden konsantre olamadıkları’ için ‘derslere odaklanmayı etkilediği’ söyleniyor.

Sandy Page bazı ebeveynlerin okula e-posta göndererek çocuklarını desteklediklerini belirtti.

Page’in aktardığına göre oğlu, “Neden kızlar ve erkekler için ayrı kurallar var” diye soruyordu.

Öğretmenin sorusu, Toby’nin yanıtı

Annesi Toby’nin pazartesi günü arkadaşından kendisine etek getirmesini istediğini ve otobüste üzerini değiştirip okula gittiğini anlattı.

Daha sonra annesine gönderilen mesajda, çocuğun öğretmeni ne giydiğini sorunca, “Bugün kız forması giymeye karar verdim” yanıtını verdi.

Kendisini kız olarak tanımlamadığını ama havanın pantolon giyemeyecek kadar sıcak olduğunu söyledi. Şort giyince başı belaya girdiği için okul forma kuralına uygun bir kıyafet seçtiğini söyledi.