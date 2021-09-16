Öğrencilere ‘Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım’ diyen müdür yardımcısı açığa alındı

Antalya’da bir okulda öğrencilere “Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım” diye bağıran müdür yardımcısı açığa alındı.
Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu’nun müdür yardımcısı F.Y.C.’nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yönelik konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşılmıştı.
Paylaşımların ardından il milli eğitim müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
AA’nın aktardığına göre devam eden soruşturmada tutulan rapor doğrultusunda F.Y.C. açığa alındı.