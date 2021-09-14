Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrencilere ‘Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım’ diyen müdür yardımcısına soruşturma

Antalya’da bir okulda öğrencilere “Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım” diye bağıran müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu’nun müdür yardımcısı F.Y.C.’nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yönelik konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.


Paylaşımların ardından il milli eğitim müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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