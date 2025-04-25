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Yaramazlara biraz batar!

Öğrenci yürüyüşüne polis müdahalesi: BirGün muhabiri dahil 30 gözaltı

Ankara Kızılay’da “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla bir araya gelen üniversitelilerin yürüyüşüne polis müdahale etti. BirGün Muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 30 kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Konur Sokak’taki yürüyüşe Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.


BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, yürüyüşü izlediği sırada gözaltına alındı.

Ankara Valiliği dokuzu kadın, 21’i erkek 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyadaki görüntülerdeyse bazı eylemcilerin sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal öğrencilere destek olmak için Konur Sokak’a gitti. Tanal, İnsan hakları anıtının önünde oturma eylemi yapmak istedi, ancak sivil giyimli bir yetkiliyle konuşmaları sırasında çıkan arbedede Tanal ve yetkili yere düştü.

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