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Yaramazlara biraz batar!

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İzmir’in merkez Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’taki evde Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Bu sırada annesini göğsünden bıçaklayan zanlı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yalın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E’nin ilk ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını, bu sırada sinirlenerek oturma odasında bulunan cam sehpayı yumrukladığını daha sonra ise nereden aldığını bilmediği bir bıçakla annesini bıçakladığını söylediği belirtildi.

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