Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi’ndeki adreste Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Orhan O., annesini bıçakla yaraladı.

Eve giden baba Recep O., eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Gülbeyaz O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O., emniyete götürüldü.