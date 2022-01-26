Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi’ndeki adreste Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Orhan O., annesini bıçakla yaraladı.


Eve giden baba Recep O., eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Gülbeyaz O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O., emniyete götürüldü.

SON HABERLER

İmamoğlu: 19 saatlik mesaide bir saatlik yemek molam konuşulur oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üç yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, bir saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” dedi.