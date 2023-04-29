Oğan: Beni bir dünya şampiyonuyla ringde göreceksiniz

Ata ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir YouTube kanalında bir dün şampiyonuyla ringe çıkacağını duyurdu.

Sinan Oğan. Fotoğraf: AA

Dün Bahçelievler’de vatandaşlarla bir araya gelen Oğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA’nın aktardığına göre Oğan, YouTube’da katıldığı bir program sonrası her kesimden destek gördüğünü dile getirdi. İlerleyen günlerde ‘bazı sürprizleri’ olacağını belirten Oğan “Örneğin çok yakın bir zamanda başka bir YouTube kanalında Sinan Oğan’ı bir dünya şampiyonuyla ringde göreceksiniz” dedi.

Oğan ayrıca, ‘sessiz bir dip dalga’ yarattıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Sinan Oğan’ın sahada sürpriz yaptığına şahit olacaksınız. Şirketlerin artık yeni anketler yayınlamaya başladığını da göreceksiniz. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, biz ata ittifakını oluşturan siyasi partiler olarak sessiz bir dip dalga yarattık ve bu sessiz dip dalga seçim sonuçlarını allak bullak edecek.”