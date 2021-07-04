Ofiste homofobik saldırıya uğrayan çalışana tazminat

Britanya’da, bir enerji firmasında çalışan eşcinsel çalışan, işyerinde sürekli homofobik saldırıya uğradığı gerekçesiyle 35 bin sterlin (420 bin 406 lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Daily Mail

Northern Gas and Power (NGP) adlı şirketin Leeds ketindeki şubesinde Ocak 2019’da işe başlayan Dan Robson, çalıştığı altı ay boyunca müdürü ve çalışma arkadaşları tarafından aşağılandığını, her gün sözlü tacize uğradığını belirterek dava açtı. Ofisteki tek eşcinsel olduğunu ve danışman olarak başladığı işteki ilk gününden itibaren birbirinden çirkin ‘şaka’ ve ‘benzetme’ ve hakaretle karşılaştığını vurguladı.

İşe başlamadan önce şirketin ‘eşit fırsatlar’ başlıklı formunda eşcinsel olduğunu belirttiğini ifade eden Robson”Başta kulağımı tıkamaya çalıştım ama dozu gün geçtikçe arttı ve katlanılamaz bir hal aldı” dedi ve ofisteki kadın çalışanlara ‘penis’ erkeklere ise ‘meme’ şeklinde şeker dağıtan bir çalışanın kendisine, “Sana hangisini versem bilemedim” dediğini anlattı.

Bir gün müdürünün telefonda konuşurken, onur yürüyüşünün tartışılacak bir şey olduğunu söylerken duyduğunu söyleyen Robson şöyle devam etti: “Benim savunmaya geçip tartışma çıkmasını istiyordu belli. ‘Ben de heteroseksüeller için bir onur yürüyüşü başlatacağım’ diye dalga geçti ve sonunda onunla hiç yapmak istemeyeceğim tatsız bir konuşma yaptım. Bu konuşmadan dört gün sonra da istifa ettim.”

Robson’ı haklı bulan mahkeme NGP’nin tazminatın yanı sıra 18 bin 353 sterlin (220 bin 449 lira) de ceza ödemesini kararlaştırdı.

NGP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çalışanlarımızın en az yüzde 10’u kendilerini lezbiyen, gey veya biseksüel olarak tanımlıyor. Bu yüzde 2,7 olan ulusal averajın çok üzerinde. Bu nedenle yaşananları ve mahkeme kararını çok ciddiye alıyoruz. Böyle bir tutuma kesinlikle tolerans göstermeyiz. Bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacağız.”

Açıklamada, ayrıca, Robson’ın şikayetçi olduğu çalışanların işlerine son verildiği belirtildi.