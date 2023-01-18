Ofiste en çok aranan sekiz insan tipi: Aralarında ‘çok çalışan’ yok

‘Birlikten kuvvet doğar’ sözü hiç bu kadar doğru olmamıştı. Zamanın ruhu ofiste işbirliği içinde çalışmayı gerektiriyor, dünyayı değiştiren işler farklı disiplinlerde uzmanlaşmış insanların güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkıyor. İş yerleri çeşitliliğe her zamankinden daha çok önem veriyor.

Farklı kişiliklerin bir araya gelmesi de bir topluluğun kalkınmasında önemli rol oynuyor. Herkesin güçlü yönünü ortaya koyabildiği bir ortamda rekabetle dayanışma kol kola yürüyebiliyor.

CEO’lara ve Google ve Microsoft gibi iddialı şirketlere danışmanlık yapan kariyer ve marka uzmanı Catherine Kaputa, ofiste fark yaratan, dolayısıyla çok aranan sekiz tipi belirleyip detaylandırdı.

Yaratıcı fikirlerle dolup taşan bir yenilikçi misiniz, insanlara hedefleri aşmaları için ilham veren bir lider misiniz ya da herkesin A dediğine B diyen biri misiniz?

Aslında iş yerlerinde her türden insana yer var. Yeter ki başlarında bir de yetkin yönetici olsun.

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Yenilikçi

Herkes ‘alışılmışın dışında’ düşünmekten bahseder ama yenilikçiler gerçekten öyledir. Diğer insanların düşünceleri onları engellemez. Kriz veya değişim zamanlarında yenilik için benzersiz fırsatlar görebilirler. Bir problem ne kadar karmaşıksa, o kadar heyecanlanırlar. ‘Bunu başka bir şekilde yapmayı denesek’ diyen ilk kişi onlardır. Dürtüsel davranabilir ve sık sık fikir değiştirebilirler ama her durumda işe katkı sağlarlar.

Lider

Liderin ille de yönetici koltuğunda oturması gerekmez. Lider ofisin en sessiz çalışanı da olabilir. Lider tipi, insanları motive etmeyi başaran kişiye denir. Lider tipi sorun çözmede de iyidir. Ekibi ortak bir hedef etrafında birleştirir. Harekete geçirmeyi başarır. Çatışmaların gölgelediği bir dünyada ofisteki lider tipi herkesi birleştirmeyi becerir. Onlar bize ilham verir biz onlara hayran oluruz.

Başına buyruk

Herkesin bildiğini yapmayıp kendi yolunda ilerleyecek kadar özgüvenlidir. Kendine yeter, bu da onu bağımsız yapar. Bazen saldırgan, benmerkezci, hatta sevimsiz görünebilir ama dışa dönük, canlı ve spontane olduğu için bu açıklarını kapatır. Sıra dışı hikayeleriyle ortama enerji katar. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olanları tedirgin eder ama her zaman sadık destekçileri vardır.

Mühendis

Nesneler, fikirler veya süreçlerle oynamayı sever. Çünkü daha iyisini yapmak ister. İşler beklentilerini karşılamazsa, sadece başkalarını değil kendisini de eleştirir. İnsanların gözünde detay odaklı ama yaratıcıdır. Ofisin en metodik ve süreç odaklı çalışanıdır. Çünkü mühendisler, bir sorunu çözmek için aşamaları, adımları ve prosedürleri içeren tutarlı bir yol izler.

Uzman

Çalıştığı konu aynı zamanda tutkusu haline geldiği için uzman olmuştur. Alanındaki yeni gelişmelerden hemen haberi olur, amacı bu alana katkı sağlamaktır. Yoğun araştırma ve analizlere dayalı bilinçli kararlar verir. Güvenilir olmak DNA’larında vardır.

Hedefe odaklı pazarlamacı

Yalnızca hedef kitlesini anlamakla kalmaz, onlarla derin bağlar kurar. Her zaman müşterileri memnun edecek yeni fikirler bulur. İyi bir dinleyicidir, çok dikkatli ve düşüncelidir. Müşterinin çıkarını her şeyin önüne koyar. Bu özelliklerini karakterinin bir parçası yaparsa yalnızca patron tarafından değil çalışma arkadaşları arasında da çok sevilir.

Elit

Güçlü bağlantıları vardır. Kalite merakının arkasında yüksek benlik saygısı ve özgüveni vardır. Elit olması elitist olduğu anlamına gelmez. Hırslıdır, başarısından gurur duymaktan çekinmez. Bu haliyle çalışma arkadaşlarına da model olur.

Aktivist

Dünyayı değitirebileceğine dair inancı ve iyimserliği vardır. Dolayısıyla umutlu bir tiptir. Adaletsizlik ve başkalarının acısı onu harekete geçirir. Empati duygusu yüksektir. Bazen hayor demekte zorlandığı için bunalsa da insanların ona olan güveni tamdır.

