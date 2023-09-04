ODTÜ yönetimi, rektörlük çevresindeki eylemleri yasakladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi, öğrencilere attığı e-postayla rektörlük çevresindeki eylemlerin ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

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ODTÜ’lü öğrencilerin Diken’le paylaştığı e-postada okul yönetimi bu kararın 11 Temmuz tarihli toplantıda alındığını ve bugün (4 Eylül) itibarıyla geçerli olacağını belirtti.

E-postada, üniversitede eylem, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin suç kapsamında olduğu ve bunu yapanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacağı belirtildi.

Bildiri okuma ve benzeri faaliyetler için okul yönetimi sadece İİBF A binası ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi Önü’nün uygun olduğunu kaydederken rektörlük çevresinde ‘basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve sair eylemlerin’ yasak olduğu, söz konusu davranışları sergileyenlerin ‘adli ve idari’ işlemlere konu olacağı dile getirildi.

E-postada, rektörlük çevresiyle ilgili ifadelerin daha detaylı olması dikkat çekti. Öğrenciler, iptal edilen etkinlikleri ve çeşitli kararları başta rektörlük binası önünde olmak üzere okulun çeşitli yerlerinde protesto ediyordu.

Geçtiğimiz aylarda da Boğaziçi Üniversitesi yönetimi de benzer gerekçeyle akademisyenlerin rektörlük önündeki protestolarını ‘yasaklamış’ ve akademisyenleri ‘adli ve idari’ işlemlerle tehdit etmişti. Okul yönetimi sonrasında 13 akademisyene disiplin soruşturması açmıştı.