Odessa’dan gelen kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.
MSB’nin açıklamasında “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” dendi.
Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin İstanbul’daki toplantısının ardından Ukrayna tahılının ithalındaki kriz çözülmüştü.,
Anlaşma ve ardından gelen açıklamayla art arda dört hafta artan tahıl fiyaları düştü.