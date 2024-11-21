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Yaramazlara biraz batar!

Öcalan’a altı ay avukat görüş yasağı

Abdullah Öcalan’a altı ay avukat görüş yasağı getirildi. Yasağın gerekçesi hakkında avukatlarına herhangi bir bilgi verilmedi.

İmralı Cezaevi. (AA)

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Öcalan’a en son 3 Mayıs 2024’te altı aylık avukat görüş yasağı verilmişti.


İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan’la görüşme talep eden Asrın Hukuk Bürosu avukatları 6 Kasım’da yeni bir altı aylık görüş yasak kararı verildiğini öğrendi.

Karara itirazı, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Avukatların yasak kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Bahçeli, Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “…‘Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz‘ diyenlere de sesleniyorum. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Çağrıya DEM Parti’den destek gelmiş, eş başkan Tülay Hatimoğulları ‘üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları‘nı belirtmişti: “Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğini hep birlikte görelim dedik geçen hafta, bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bırakın tecrit kalksın, sayın Öcalan çıksın, ne konuştuğunu hep birlikte görelim.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarına destek vermiş, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

T24‘ten Candan Yıldız’a konuşan DEM Partili Sırrı Sakık ‘önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmeler olabileceğini’ belirtmişti.

Bahçeli’nin çağrısından bir gün sonra TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine, 15:26’da, silahlı ve bombalı terör saldırı düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş şehit 22 yaralı olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya daha sonra iki saldırganın da PKK’lı olduğunu duyurmuştu.

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