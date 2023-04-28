Obama soruyor: Bir işi iyi yapan nedir?

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Netflix’in yeni belgesel dizisi ‘Çalışma Hayatı: Bütün Gün Ne İş Yapıyoruz?’da çalışanların işlerinde anlam bulma yollarını, deneyimlerinin insani ilişkilerini nasıl etkilediğini sorguluyor.

Fotoğraflar: Netflix

Belgeselden yayınlanan ilk fragmanda, Obama’yı işe giden insanlarla bir arada görüyoruz.

‘Bir işi iyi yapan nedir?’, ‘İş yerinizde size ne neşe getirir?’ gibi soruları odağına alan Obama, evde bakım sektörlerindeki hizmetten üst düzey işlere kadar iş gücünün her seviyesindeki bireyleri takip ediyor.

Pulitzer Ödüllü yazar Studs Terkel’in işleri ve onları yapan insanları araştıran 1974 tarihli ‘Çalışmak’ adlı kitabından ilham alan seri, insanların hayatlarının perde arkası portrelerini sunarak izleyicilere her gün yaptıkları işler hakkında yeni bir anlayış sunarak bu fikri modern dünyaya taşıyor.

Caroline Suh tarafından yönetilen belgeselin yönetici yapımcıları arasında Barack ve Michelle Obama çifti yer alıyor.

17 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak dizi, Obama ailesi tarafından kurulan Higher Ground’un ortak yapımıdır. Şirketleri, 2020 Oscar ödüllü belgesel filmi ‘American Factory’ de dahil olmak üzere 10’dan fazla film ve televizyon filmi yayınladı.