Barack Obama, Emmy ödülünü kazandı

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Netflix belgesel dizisi ‘Our Great National Parks’ (Büyük Ulusal Parklarımız) ile en iyi anlatıcı kategorisinde Emmy ödülünü kazandı.

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Dizinin yapımcısı, Obama’nın prodüksiyon şirketi Higher Ground. Dizi, beş bölümden oluşuyor ve dünyanın dört bir yanındaki milli parklar ve doğal güzelliklerle ilgili. Obama da dizide anlatıcı rolünde. Obama, bu dizi sayesinde en iyi anlatıcı dalında Emmy ödülü kazandı.

Obama, Emmy kazanan ikinci ABD başkanı oldu. Emmy kazanan diğer başkan, 1956’da televizyonda yayınlanan bir basın toplantısını düzenleyen ilk başkan olduğu için onur ödülü verilen Dwight Eisenhower’dı.

Obama daha önce de iki otobiyografisini seslendirdiği kitaplarla Grammy Ödülü kazanmıştı.

Obama, 2017’de başkanlıktan ayrıldıktan sonra eşiyle Higher Ground’u kurdu ve Netflix’le on milyonlarca dolar değerinde bir anlaşma yapmıştı.