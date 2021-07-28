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Yaramazlara biraz batar!

Obama, NBA’in Afrika iştirakine ortak oldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) Afrika iştirakine ortak oldu.

Fotoğraf: Reuters

İştirake hisse alarak ortak olan Obama, “Basketbolun, Afrika’da fırsat, eşitlik ve iyilik dağıtma gücü var” dedi.


Bu yıl mayıs ayında, 12 ülkeden 12 takımla ilk sezonu başlayan NBA Afrika çatısı alında, spordaki müsabakaların yanı sıra genç Afrikalılara yönelik eğitim programları, şiddete karşı mücadele ve kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere önemli konularda farkındalık yaratmak amacıyla programlar da düzenleniyor.

Obama’nın katkısının bu alanlarda olacağı açıklandı.

NBA’den yapılan açıklamada, Obama’nın NBA Afrika’daki hissesinden elde edeceği kârı kendi vakfı Obama Foundation aracılığıyla Afrika’daki gençlik ve liderlik programlarını finanse etmede kullanacağı belirtildi.

Babası Kenyalı olan Obama, ortaklığını duyurmak amacıyla paylaştığı videoda, “Üst düzey basketbol oynayacak yeteneğim yok ama basketbol hala hayatımı şekillendiriyor. Bana çok ve yoğun çalışmayı, yarışmayı ve bir takımın parçası olmayı öğretti” ifadelerini kullandı.

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