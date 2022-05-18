Oasis’in dağıldığı gece dağılan gitar açık artırmada satıldı

Oasis’in yıldızı Noel Gallagher’in kullandığı ve grubun dağıldığı gece kardeşi, grup üyesi Liam Gallagher tarafından parçalanan Gibson gitar açık artırmada satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Grup 2009’da Fransa’nın başkenti Paris’te bir festivalde sahneye çıkmadan az önce Gallagher kardeşler arasında bir tartışma çıkmış ve müzik tarihinin önemli anlarından biri yaşanmıştı.

1991’de kurulan Britanyalı grup kardeşlerin meşhur kavgası sonrası dağılmıştı.

Grupla birlikte dağılan 1960 yapımı kırmızı Gibson Fransız lüthiye (yaylı çalgı yapan kişi) tarafından tamir edildi.

Paris’teki açık artırmada Noel Gallegher tarafından yazılan notla satışa sunuldu: “Bu 1960 Gibson 355 serisi Liam Gallagher’ın 2009’da Oasis’in dağıldığı gece parçalanan gitarı. Bu aynı zamanda benim favori gitarımdı. Hem beste yaparken hem kayıtta hem de canlı performanslarımda kullandım.”

Gitar 300 bin avroya (5 milyon lira) alıcı buldu.