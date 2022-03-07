‘O kadar da riskli değil’miş: Elon Musk, radyasyonlu yerde yetişen gıdayı yiyecek

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk nükleer santral yanlısı sözlerine yönelik eleştirilere ilginç bir yanıt verdi: “Radyasyon riski açısından en kötü yeri seçin, orada yetişen gıdayı televizyonda yiyeceğim.”

Milyarder işadamı, Twitter hesabından “Umarım artık Avrupa’nın atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden çalıştırması ve mevcut olanların güç çıkışını artırması gerektiği son derece açıktır” yazdı.

Musk, bu paylaşına nükleer enerjinin risklerine dikkat çekerek tepki gösterilmesi üzerine radyasyon riskinin çoğu insanın düşündüğünden çok daha az olduğunu öne sürdü: “Bunun yanlış bir şekilde radyasyon riski olduğunu düşünenler, en kötü yeri seçin. Oraya gideceği ve yerel olarak yetişen ürünleri televizyonda yiyeceğim.”

Musk ayrıca Japonya’da, 2011’deki Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki sızıntı felaketini hatırlatarak “Fukuşima’dan hemen sonra da aynısı yapmıştım” dedi.