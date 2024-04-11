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Yaramazlara biraz batar!

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Fotoğraf: AA

O.J Simpson kanser nedeniyle 76 yaşında öldü. Ölüm haberini ailesi verdi.


Bir zamanlar ülkenin başlıca Amerikan futbolu oyuncularından O.J. Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve erkek arkadaşı Ron Goldman’ı öldürmekten yargılanmıştı.

Dava 1995’te televizyondan canlı yayınlanmış ve dünya genelinde izlenmişti. Aylarca konuşulan bu dava için ‘yüzyılın davası’ diyenler de olmuştu.

Simpson çifte cinayet davasında beraat etti, ama daha sonra Las Vegas’taki bir silahlı soygun ve adam kaçırmak için komplo kurmak suçlamalarından hüküm giydi.

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